Football féminin – Les TV offrent «100 fois moins» que pour les hommes Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a critiqué plusieurs diffuseurs TV ayant offert «100 fois moins» pour retransmettre la Coupe du monde féminine par rapport à son équivalent masculin.

Le Haut-Valaisan. AFP

M. Infantino s’exprimait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, quelques heures avant le tirage au sort du premier tour de la compétition féminine qui se déroulera à partir du 20 juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie et marquera une nouvelle étape dans l’histoire du football. Pour la première fois, 32 équipes s’affronteront en juillet et en août lors de la phase finale du tournoi féminin dont on s’attend à ce qu’il suscite un intérêt mondial inédit.

Mais M. Infantino a estimé que les montants proposés pour l’obtention des droits de diffusion télévisée étaient trop faibles, sans pour autant nommer spécifiquement de diffuseurs. Les «diffuseurs nous offrent 100 fois moins que ce qu’ils nous offrent pour la Coupe du monde masculine», a-t-il rapporté aux journalistes. M. Infantino a jugé ces offres «inacceptables», d’autant que les chaînes de télévision «nous poussent à faire plus pour l’égalité». Selon lui, la FIFA a investi un milliard de dollars dans le football féminin ces dernières années.

Les Coupes du monde féminines de 2015 et 2019 s’étaient conclues sur des pertes financières. «La prochaine Coupe du monde nous coûtera autour de 400 millions de dollars et nous espérons atteindre le seuil de rentabilité», a fait savoir Gianni Infantino. Pour la première fois, la FIFA prévoit de vendre les droits commerciaux séparément du tournoi masculin. «Nous essayons de commercialiser la Coupe du monde féminine pour la première fois de manière indépendante», a-t-il communiqué.

Le patron de la FIFA a par ailleurs assuré une nouvelle fois que les supporters LGBT+ qui se rendront au Qatar pour la Coupe du monde masculine débutant en novembre seront en sécurité, bien que l’homosexualité y soit criminalisée. «Je l’ai déjà dit (auparavant), je le répète: quels que soient sa nationalité, son origine, son genre, son orientation sexuelle, tout le monde est le bienvenu au Qatar», a-t-il soutenu.

AFP

