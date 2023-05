Élection présidentielle – Les Turcs d’Allemagne vont-ils abandonner Erdogan? Le vote de la diaspora pourrait être déterminant dans un scrutin qui s’annonce extrêmement serré, le 14 mai, entre le président sortant et l’opposition turque. Andrés Allemand Smaller

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est habituellement soutenu massivement par les Turcs établis en Allemagne. Ici en meeting à Ankara, le 30 avril 2023. Adem ALTAN/AFP

L’avenir du président turc Recep Tayyip Erdogan sera-t-il scellé en Allemagne? La question est moins saugrenue qu’il n’y paraît. Alors que le scrutin présidentiel turc du 14 mai s’annonce extrêmement serré, la diaspora vient de tenir son premier week-end électoral outre-Rhin, où vivent près de 3 millions de Turcs. La moitié d’entre eux, ayant conservé la nationalité, peut en effet voter depuis jeudi dernier et jusqu’à mardi prochain. Or, cette communauté, la plus importante hors de Turquie, apporte généralement un soutien massif au Parti de la justice et du développement (AKP) du chef de l’État. Un réservoir de voix dont le président a bien besoin.