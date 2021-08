Le monde de la BD en deuil – Les Tuniques Bleues portent le noir Le scénariste Raoul Cauvin s’en est allé. Il laisse derrière lui une œuvre abondante et plus de 50 millions d’albums vendus. Philippe Muri

La couverture du 64 e album des «Tuniques bleues», à paraître en octobre 2021. Le dernier scénario de Cauvin pour cette série best-seller. Éd. Dupuis

Il avait annoncé son départ. En mai dernier, Raoul Cauvin confiait sur son blog qu’il était atteint d’un cancer incurable. «L’oncologue est formel. Encore quelque mois à vivre avant d’aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui m’ont précédé. Fallait bien que ça m’arrive aussi un jour», écrivait-il. Un peu plus de trois mois plus tard, le scénariste belge à succès s’en est allé, à 82 ans. Auteur notamment des séries best-seller «Les Tuniques bleues», «Cédric» ou «Les femmes en blanc», cet artisan d’une bande dessinée populaire mais de qualité laisse derrière lui une œuvre prolifique, vendue à plus de 50 millions d’albums.