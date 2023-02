Abo Espions à Genève (4/6) – Les tueurs à la casquette bleue venaient d’Iran Ahmad Moradi Talebi, un pilote déserteur, est abattu aux Pâquis en août 1987. En avril 1990, Kazem Radjavi est tombé dans un guet-apens à Tannay. Les deux meurtres sont signés. C’est une opération de la «Vavak», le service d’espionnage de la République islamique.

Les amis iraniens et genevois de Kazem Radjavi se recueillent sur les lieux de l'attentat. DR

Un jeune couple de trentenaires se promène au bord du lac en soirée. Il fait beau et doux, ce 10 août 1987. Bras dessus, bras dessous, le couple s’apprête à rejoindre l’hôtel Edelweiss, place de la Navigation, où ils logent, quand deux hommes surgissent de nulle part. L’un d’eux sort un pistolet Walther PPK de fabrication allemande équipé d’un silencieux. Il tire six balles à bout portant. L’homme s’écroule, abattu sous les yeux de sa femme enceinte, rue Philippe-Plantamour. Les tueurs laissent sur place une casquette bleue à visière et prennent la fuite en courant. La victime est Ahmad Moradi Talebi, un colonel de l’armée de l’air iranienne, qui a déserté avec son appareil en pleine guerre Iran-Irak.