Surprise en ski alpin – Les trublions Hintermann et Alexander se partagent la victoire à Kvitfjell Kilde, Feuz et Mayer dominent le classement général de la descente. Mais vendredi en Norvège, ils n’ont pas fait le poids face aux surprenants Suisse et Canadien. Rebecca Garcia

Alexander Cameron (à gauche) et Niels Hintermann ont partagé la victoire vendredi. AFP

Le dossard numéro 39 et un skieur suisse habituellement dans l’ombre de Beat Feuz et de Marco Odermatt ont prouvé qu’il ne fallait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Cameron Alexander et Niels Hintermann ont décroché la victoire lors de la première descente de Kvitfjell vendredi. Le Canadien et le Suisse ont devancé Matthias Mayer (+0’’12) et ont surtout sorti du podium Feuz (4e) et Aleksander Aamodt Kilde (5e).