Festival Vignes & Culture – Les troubadours débarquent chez les vignerons genevois Cette manifestation itinérante propose concerts et spectacles d’humour à savourer en ripaillant et dégustant dans les domaines viticoles romands. Sept soirées en caves genevoises sont au programme. Jérôme Estebe

Riante ambiance en cave pour la 1 re édition du festival, l’an passé. VANESSA GIARDINI

Les caves des vignerons genevois seraient-elles the place to be cet été? Après tout, il y fait frais. La déco est rustique mais chouette. Les maîtres des lieux ont mille choses palpitantes à nous raconter. Et on y reste rarement le verre vide. Voyez le bonheur. Il ne s’agit ici nullement d’appeler la population à squatter en masse les chais de nos chers encaveurs. Mais de louer l’insolite et charmant projet du festival Vignes & Culture.

Festivités post-Covid «On n’a jamais vu autant de monde aux Caves ouvertes!» Des Belges au menu Pour la 2e année consécutive, cette manifestation itinérante et inédite aligne une affiche de spectacles musicaux ou humoristiques à déguster chez les vignerons romands. Et belges aussi, puisque quatre domaines wallons participent à la fête. L’expérience se double d’un repas, ou d’un grignotage, et d’une dégustation des vins du domaine. Les prix varient selon l’offre, qui va du simple accueil d’artiste avec stand gourmand au dîner-spectacle-dégustation. Dans tous les cas, ces tarifs-là n’ont rien de décourageant.

L’an passé, 2500 spectatrices et spectateurs sont venus déguster culture, produits locaux et topettes autochtones dans le vignoble lors d’une cinquantaine de repas spectacles. Démarrée cette semaine, cette seconde édition aligne 70 soirées en Suisse et en Belgique, avec une affiche bigarrée qui réunit amuseurs et musiciens. La formule est maligne. Elle séduit. Le festival espère d’ailleurs remporter le Prix de l’œnotourisme suisse 2022 dans les catégories «Art & Culture» et «Découvertes & Innovation».

Rengaines vintage

À la pointe du Léman, c’est avec les rengaines vintage, rayon jazz-swing-musette, de la chanteuse Ô de Mon Chéri que s’ouvrira le bal jeudi 23 à la Cave de Genève. Le château de Laconnex accueillera, quant à lui, le clown «tragimoriste» Black Edwardo le 28 juillet; puis, le 4 août, le duo Komokino, qui aime à égrener les tubes du septième art. On retrouvera deux jours plus tard ce même tandem à l’auguste Maison Forte de Troinex, connue pour ses volailles de rêve, qui recevra également l’humoriste belge Bruno Coppens le 12 août, la chanteuse jazz Éliane Amherd le 5 août et le comédien baroudeur Loïc Bartolini le 13 août. Réservations et renseignements sur les prix et offres des différentes soirées sont à retrouver sur le site de Vignes & Culture. Bref, l’été sera chaud à l’ombre des tonneaux.

