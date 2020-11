Découverte – Les Tropiques à deux pas de chez vous Vous rêvez d’exotisme cet hiver ? Pour un dépaysement bienvenu, à l’ombre des palmiers, direction les serres des jardins botaniques suisses, où les températures sont presque tropicales. Silvia Schaub, TravelContent

La serre tropicale du Jardin botanique de Genève. DR

Avec les températures qui plongent, on rêve de sauter dans un avion pour partir au soleil. Plus facile à réaliser, on organise plutôt une virée dans une serre des jardins botaniques suisses, ambiance tropicale et subtropicale garantie.

Les jardins botaniques n’ont pas été créés pour offrir aux visiteurs une oasis de bien-être dans la ville. Avec leurs vastes terrains, ils se consacrent à la préservation des plantes et à la recherche. Ainsi, ils sont souvent associés aux universités, qui étudient scientifiquement les espèces végétales indigènes et exotiques.