Lettre du jour – Les trophées de pêche Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Grand-Saconnex, 12 janvier

J’ai lu récemment dans la «Tribune» une phrase qui m’a fait tomber de mon tabouret. Sous la photo d’une main de pêcheur tenant son poisson, la légende suivante: «La FSPG recommande de privilégier ce genre de photos qui passe mieux auprès du grand public.»

Comment ose-t-on qualifier quelques excités véganes et antispécistes, très bruyants certes, mais ultraminoritaires, de «grand public»?

Abo Réseaux sociaux La bonne manière d’exhiber ses trophées de pêche sur internet Le grand public, lui, sait très bien que l’homme, contrairement aux lions, qui ne peuvent manger que des antilopes (prélevées dans la nature contrairement à nos cochons), et aux vaches, qui ne peuvent manger que des petites fleurs (un vrai scandale), a été pourvu par la nature, ou par Dieu pour ceux qui croient à la création, des enzymes nécessaires à digérer les deux.

L’homme n’a pas choisi d’être omnivore, il l’est par nature. Il l’est même tellement que le fait de se priver de viande mène à de graves carences. Les véganes vous diront qu’on peut compenser par des compléments alimentaires.

Juste, mais alors ils préfèrent nourrir la grande industrie pharmaceutique plutôt que de manger des produits naturels, ce n’est pas dans leur programme, il me semble. Et la vitamine B12, qu’elle soit dans un bifteck ou dans des pilules, elle provient des mêmes sources, non?

Que l’on mange trop de viande, je veux bien, mais c’est un autre débat. Je n’ai rien contre les véganes, chacun fait comme il veut, mais quand ils nous traitent d’assassins parce qu’on ne crache pas sur une entrecôte, je ne suis plus d’accord.

Eric Steiner

