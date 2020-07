Trop d’opérations inutiles – Les trois tares du système de santé selon un chirurgien vedette Paul Vogt, ponte de la chirurgie cardiaque, pointe les dysfonctionnements dans les hôpitaux. Cela dépote. Arthur Grosjean

Paul Vogt

CREDIT: Tarukisaurus/Wikicommons

Paul Vogt est un ponte de la chirurgie cardiaque qui n’a pas sa langue dans sa poche. En pleine crise du coronavirus, il expliquait tout ce que le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé publique avaient fait faux dans la gestion de l’épidémie. Mauvaise tenue des stocks, myopie en janvier et février sur la gravité de l’épidémie, fermeture tardive des frontières et incapacité à prendre les pays asiatiques très performants en exemple, voilà les principaux reproches formulés ( voir notre article ). Une descente en flammes qui avait eu un grand écho en Suisse alémanique.