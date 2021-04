Cinéma indépendant – Les trois Scala reviennent à la vie Après plus d’un an de fermeture pour travaux et pour raisons sanitaires, les salles des Eaux-Vives se dévoilent mercredi. Pascal Gavillet

DR

Il y a un peu plus d’une année, les Scala fermaient. Les trois salles des Eaux-Vives, après le Cinélux, le City et le Nord-Sud, devaient ainsi être rénovées selon un plan dûment agendé depuis 2012 par Fonction: Cinéma. Mais à cette fermeture technique allait s’en ajouter une autre, purement sanitaire et nullement prévue. À l’origine, les Scala, opérationnels et restaurés depuis fin 2020, auraient en effet dû rouvrir en novembre. Inauguration, cérémonie, festivités, peut-être. À la place, ce fut la soupe à la grimace, tous les cinémas étant in fine relogés à la même enseigne et figés dans un désarroi et un vide dont ils ne paraissaient plus voir le bout du tunnel. Au point que lorsque le Conseil fédéral, le mercredi 14 avril, annonça que les salles, moyennant quelques aménagements et des jauges revues à la baisse, pouvaient toutes ouvrir à nouveau, directeurs de cinéma, programmateurs, distributeurs et même journalistes furent pris de court.