Fin d’un tabou en France – Les trois raisons qui rendent une victoire de Le Pen possible Une étude de la Fondation Jaurès décrit la fin du fameux front républicain anti-FN et explique pourquoi une victoire de Marine Le Pen en 2022 est possible. Alain Rebetez

Marine Le Pen en déplacement dans un marché des Hauts-de-France, au début du mois. Il y a deux ans, 50% des Français avaient une très mauvaise image d’elle, aujourd’hui, ils ne sont plus que 34%. AFP

«En 2007, Nicolas Sarkozy avait fait campagne en chassant sur les terres de l’extrême droite. Cette fois-ci, c’est l’inverse, c’est Marine Le Pen qui va chasser sur les terres de la droite classique.» Antoine Bristielle, coauteur de l’étude de la Fondation Jaurès

La France a quelque peine à reconnaître une réalité politique qu’elle se dissimule: le Rassemblement national (RN) n’est plus le Front national. Il y a, entre l’ancien et le nouveau parti, une différence de nature et une déradicalisation qui ont permis à Marine Le Pen, depuis qu’elle a repris la direction du mouvement en 2011, d’en faire le premier parti du pays. Non pas en nombre d’élus, mais en capacité électorale. Cette nouvelle donne politique reste encore largement taboue, comme si les Français, honteux, préféraient l’ignorer et se persuader que le RN reste un parti marginal, condamné à la défaite et qui se cognera perpétuellement au plafond de verre l’empêchant d’accéder à la magistrature suprême.