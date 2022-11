«Midterms» aux États-Unis – Les trois personnalités à surveiller pour 2024 Les élections de mi-mandat lancent la bataille de la prochaine présidentielle. Il faudra compter avec le Républicain Ron DeSantis et les Démocrates Kamala Harris et Gavin Newsom. Alexis Buisson - New York

De gauche à droite, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, facilement réélu, la vice-présidente Kamala Harris, très impliquée sur le terrain lors des «midterms», et le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, nouvelle étoile montante de la droite. EPA/ALLISON DINNER

Deux ans, c’est une éternité en politique. Mais dès les résultats des «midterms» connus, la présidentielle de 2024 commencera déjà. Côté républicain, Ron DeSantis est le challenger le plus sérieux de Donald Trump. L’ancien militaire et procureur s’est patiemment bâti une stature dans l’ombre de l’ex-président grâce à ses politiques controversées et ses déplacements dans tout le pays pour soutenir des candidats républicains.