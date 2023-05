Douceurs locales – Les trois mousquetaires suisses de la glace de proximité Un trio fribourgeois propose des kits pour servir crèmes glacées, granités et sorbets éthiques à partir de fruits romands. On a goûté. C’est bon! Jérôme Estebe

Michael Pellegrinelli, Clément Gindrat-Keller et Jean-Marc Tendon: les chevaliers de la crème glacée vertueuse. DR

Qui veut laper un super granité à la menthe du Pays-d’Enhaut, follement expressif et coquin? Un granité sans chimie dedans, éthique et 100% helvète? Imaginez le mojito de fou qu’on pourrait bricoler avec ça… Voilà l’une des douceurs glacées que propose Local’ice. Soir une entreprise fribourgeoise montée par trois ingénieurs et techniciens en agroalimentaire. Ils s’appellent Michael Pellegrinelli, Clément Gindrat-Keller et Jean-Marc Tendon. Et ils sont chauds comme la braise, ce qui est rare pour des as du froid.