La tutrice dépose plainte – Les trois jeunes qui avaient couché avec une mineure sont acquittés Trois Romands risquaient jusqu’à 7 mois de prison avec sursis pour des relations consenties avec une ado de 15 ans et demi. Les accusés avaient entre 19 et 24 ans. Une affaire complexe. Benjamin Pillard

Les faits remontent à 2020. L’adolescente résidait dans l’internat du Mouret (FR). Les ébats avec ses jeunes partenaires avaient lieu dans le véhicule de ceux-ci, notamment sur le parking du centre sportif communal. GOOGLE STREETVIEW

L’affaire de mœurs jugée au début du mois devant le Tribunal d’arrondissement de Fribourg était vertigineuse. Trois jeunes Romands, qui avaient entre 19 et 24 ans au moment des faits, étaient sur le banc des accusés pour avoir entretenu des rapports sexuels consentis et protégés avec Morgane*, entre mai et juin 2020. Soit moins de quatre mois avant que cette Lausannoise placée en foyer n’ait formellement atteint la majorité sexuelle (16 ans). La plainte émanait de sa tutrice, contre la volonté de l’adolescente, laquelle n’a jamais prétendu avoir été contrainte par ses partenaires successifs.