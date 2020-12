Revue de presse Covid-19 – Les trois grands défis de la course aux vaccins La sécurité de vaccins produits en urgence ou bénéficiant de technologies nouvelles, les difficultés de logistique et d’approvisionnement, la question de l’accès de tous aux vaccins et leurs prix, autant de défis posés par le Covid-19. Olivier Bot

Dans les nouveaux locaux en chantier de Moderna à Viège, laboratoire en phase de produire le vaccin contre le Covid-19. SEDRIK NEMETH

Alors qu’une campagne de vaccination va commencer en décembre dans plusieurs pays du monde, les questions sur les candidats vaccins déjà connus ne manquent pas. Aucune étude n’a été publiée concernant les effets secondaires de ces vaccins. Leur production, leur transport, leur coût et leur accès dans les pays les plus pauvres et peuplés ne sont pas encore garantis. Revue des défis de cette course aux vaccins du Covid-19, avec «Le Monde», «C dans l’air», le site d’Oxfam et «Le Soir»

Les risques et l’urgence

Le premier des candidats vaccins à s’être fait connaître est celui de la firme américaine Pfizer associé à la start-up allemande BionNTech. Ce candidat vaccin a demandé à l’administration américaine chargée de donner des autorisations de mise sur le marché (FDA) d’en accorder une en urgence. «Cette procédure permet l’utilisation anticipée de médicaments sur la base de données d’efficacité et de sécurité plus limitées que dans le cas d’une autorisation de mise sur le marché classique», précise «Le Monde».