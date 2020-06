Livre – Les trois fous de Bollens n’attendent pas le désastre Philippe Érard signe un roman au bon goût de terroir suisse romand et tourné vers l’avenir de l’humanité. Benjamin Chaix

Philippe Érard, auteur de trois livres parus aux Éditions de l’Aire, le dernier étant «Les trois fous et la fin du monde». DR

La vue splendide sur le Léman des hauteurs de Blonay n’empêche pas Philippe Érard de penser au pire. Il partage les inquiétudes de Paul Ducraux, l’un des personnages des «Trois fous et la fin du monde», son dernier roman. Ancien industriel au Venezuela, l’écrivain vaudois vit une retraite littéraire dans sa maison des environs de Vevey, à l’écoute des menaces qui pèsent sur l’humanité. Surconsommation, réchauffement climatique, gouvernements incapables d’y faire face, aveuglement cupide des maîtres de l’économie, désertification, guerres à mort pour l’eau et la nourriture, tout un cortège de calamités est en route…

«Mettre cette anxiété dans un roman m’a rendu plus serein», confesse Philippe Érard. «Et puis, ces derniers mois, le ciel nettoyé de ses avions et les canaux de Venise purgés de leur pollution m’ont fait l’effet de bonnes nouvelles. Peut-être que tout n’est pas perdu.» Paul Ducraux, Marius Pelet et Louis Bonzon, eux, n’ont pas vécu la crise du Covid-19 et l’arrêt provisoire de l’emballement planétaire. Leur peur de l’avenir est intacte. Ces trois hommes d’un certain âge vivent à Bollens, dans le Gros-de-Vaud. «Ne cherchez pas ce village sur la carte, je l’ai inventé», prévient Philippe Érard.

Une sorte de d’Artagnan vaudois

Bollens est un hameau à l’agonie. On y trouve une auberge tenue par Marius Pelet et son employée portugaise Preciosa, une école désaffectée dont l’instituteur retraité, Paul Ducraux, continue à occuper l’appartement de fonction, et une ferme tenue par un veuf, Louis Bonzon, qui y vit avec ses deux chiens. Non loin de là, un Monsieur Perraudin, qui a connu des jours meilleurs à Lausanne, campe en ermite dans une capite de vignes. Il est le quatrième mousquetaire, selon la formule de Preciosa, une sorte de d’Artagnan vaudois, qui se joint aux trois premiers fous en cours de roman.

Ces quatre solitaires sont amateurs de bons plats et de vin choisi, mais leur avenir les tourmente. «Perraudin, qui lit beaucoup, cite un livre de Charles Ferdinand Ramuz que je trouve étonnant, confie Philippe Érard, c’est «Présence de la mort» que l’auteur a écrit en 1921, une année de très grosse chaleur. Ramuz imagine Lavaux avec plus de 50 degrés de température. La population devient agressive et cherche de l’air plus frais de plus en plus haut. Cela a quelque chose de prophétique…»

Réunis en «stamm» dans l’auberge du village, les trois fous de Philippe Érard imaginent comment échapper au désastre annoncé. On n’est pas obligé de suivre leur exemple. Mieux vaut suivre celui de l’auteur septuagénaire qui n’a pas l’intention de poser sa plume de sitôt.