Série d’été «Sieste en poussette» (1/8) – Les trois fontaines de la Perle du Lac Bébé ne dort qu’en poussette? Voici des idées d’itinéraires conçus pour favoriser son endormissement. Spécial parents, grands-parents et nounous. Marianne Grosjean

Un coin calme et peu fréquenté peu après le Musée d’histoire des sciences. PIERRE ALBOUY

Ce serait plus simple si Junior dormait dans son lit. Mais non. Pour sa sieste, il a besoin d’être bercé par les petits cahots de la poussette le long d’une balade aussi longue que possible. Après des tours en boucle du parc à côté de chez vous, vous aimeriez changer d’endroit? Cette série est pour vous.

En tant qu’habitant de la Rive droite, vous êtes un adepte de la grande balade depuis le quai Wilson jusqu’au Jardin botanique, traversant la Perle du Lac et passant devant l’OMC, un must? Mais si ce parcours est incontournable, il est aussi très fréquenté, particulièrement le week-end. Comment éviter au maximum les facteurs potentiels de réveil que sont les conversations animées, les cris de joie d’autres enfants ou les flots de musique amplifiés par les enceintes? Nous avons repéré pour vous trois coins de pause qui pourront vous permettre de vous asseoir un moment lors d’une phase de sommeil profond du bébé.