Dimanche électoral en Italie – Les trois enjeux de scrutins à haut risque La gauche joue gros en Toscane, qui risque de basculer à droite. Alors que le leadership de la Lega sera arbitré en Vénétie. Dominique Dunglas Rome

Le patron de la Ligue Matteo Salvini, qui espère remporter une victoire en Toscane, et son rival au sein de la Ligue, Luca Zaia, qui devrait être triomphalement réélu gouverneur en Vénétie. NurPhoto via AFP

Les Italiens voteront dimanche et lundi pour ratifier la réduction des parlementaires et élire les gouverneurs et les assemblées régionales de 7 régions. Deux scrutins apparemment sans liens et sans enjeux nationaux. Mais dans une Italie politique perpétuellement au bord de la crise de nerfs, la moindre secousse électorale peut faire s’écrouler les fragiles châteaux de cartes sur lesquels sont construits majorité et opposition.