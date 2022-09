Les bêtes noires de Federer – Les trois défis insurmontables David Nalbandian, Rafael Nadal et Novak Djokovic: face à ces trois champions, Roger Federer a tout essayé, sans trouver la solution. Plongée aux racines de ces impasses. Mathieu Aeschmann

Roger Federer, après son 10e sacre au tournoi de la St. Jakobshalle, à Bâle, en 2019. KEYSTONE GEORGIOS KEFALAS

David Nalbandian, dernière poche de résistance avant la domination. AFP/GREG WOOD



On l’a oublié, parce que le temps passe et qu’il est depuis longtemps retourné conduire ses bolides dans la pampa cordouanne. Mais David Nalbandian incarna un problème insoluble pour le jeune Roger Federer. «Nalbi» et son revers illisible furent la dernière barrière mentale, la dernière poche de résistance à surmonter sur la route d’une domination totale.