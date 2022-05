Nicola Spirig tentera, dimanche prochain en Allemagne, d’être la première femme sous les huit heures, dans un Ironman (3,8 km à la nage, 180 km à vélo, 42,2 km à la course) où tout est pensé pour aller vite.

Un Ironman, ou un Ironwoman, c’est 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et 42,2 km à la course. En 2021, le Norvégien Kristian Blummenfelt a bouclé cette balade amphibie en 7 h 21’12. En 2011, la Britannique Chrissie Wellington avait liquidé l’affaire en 8 h 18’13.

Dans une semaine, le 5 juin, quatre représentants de l’espèce humaine, deux hommes et deux femmes, tenteront respectivement de passer sous la barrière des sept heures et sous la barrière des huit heures. Cela s’appelle le Sub7/Sub8 projet, et cela évoque bien sûr l’opération lancée en 2019 sur le marathon, lorsque Eliud Kipchoge franchit la barrière des deux heures sur le marathon (1 h 59’40 le 12 octobre 2019).