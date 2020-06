Hôtellerie – Les trésors du Ritz quadruplent leur estimation aux enchères Des acheteurs de 25 nationalités ont adjugés la totalité des enchères du mythique hôtel parisien, fondé par le Haut-Valaisan César Ritz.

L'hôtel fondé par le Haut-Valaisan César Ritz est devenu un lieu mythique qui a accueilli Ernest Hemingway, Coco Chanel ou encore Audrey Hepburn (archives). KEYSTONE

Les verres en cristal, l'orfèvrerie et le linge du mythique Hôtel Ritz à Paris ont été adjugés pour un total de 1,7 million d'euros (1,8 million de francs), a annoncé mardi la maison de ventes Artcurial. C'est plus de quatre fois leur estimation globale initiale.

Au bout de trois jours, c'est un résultat en «gants blancs» avec 100% des 1500 lots vendus. Des enchères ont été réalisées par des acheteurs de 25 nationalités avec plus de 500 personnes enregistrées sur le live en ligne.

Ils ont manifesté un intérêt tout particulier pour les six services historiques de l'hôtel parisien. Celui du Ritz Club, imaginé par Jean Boggio, les a conquis: des parties de service comprenant les élégantes assiettes rouges et dorées ont multiplié leurs estimations par 18, adjugés à 7200 euros chacune.

Le service Marthe à frise d'arabesques, commandé par le Haut-Valaisan César Ritz en 1898 pour l'ouverture de l'hôtel, s'est envolé: douze assiettes ont changé de main pour 6800 euros, pulvérisant leur estimation, multipliée par 45.

Le Bar Hemingway en vedette

Les fameux chariots Christofle ont été adjugés respectivement à 18'200 euros et à 13'000 euros. Les seaux à Champagne ont également séduit, avec des enchères décollant jusqu'à 11'700 euros, soit 58 fois leur estimation.

L'un des clous de la vente aura été la verrerie du Bar Hemingway. Six verres à Martini gravés «Bar Hemingway Ritz Paris» ont été adjugés à 2100 euros tandis que des lots de six verres à vodka de la Maison Ercuis atteignaient 1800 euros chacun.

La vente devait avoir lieu début avril mais avait été reportée de deux mois et demi en raison de l'épidémie de coronavirus. Certains objets étaient accessibles à des bourses plus modestes, comme des cendriers proposés pour 100/150 euros. Deux cents lots étaient consacrés au linge de table, de bain et de lit.

Vente marathon

En avril 2018, Artcurial avait dispersé les mobiliers des aménagements successifs du Ritz, au terme de 43 heures de ventes sur cinq jours. La présence de nombreux curieux avait montré l'engouement pour un lieu mythique où Ernest Hemingway, Coco Chanel ou encore Audrey Hepburn s'étaient succédé.

Trois mille cinq cents lots (10'000 objets) avaient été dispersés pour un total de 7,2 millions d'euros, soit sept fois l'estimation globale initiale.

( ATS/NXP )