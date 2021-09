Exposition – Les trésors des Nations sont au Musée Rath Des œuvres d’art conservées au Palais des Nations sont exposées en ville pour la première fois. Benjamin Chaix

Le Musée Rath accueille l’exposition «Divers égales unis» jusqu’au 10 octobre. DR

«L’idée de «Divers égales unis», c’est la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, qui l’a eue!» insiste Victoria Dzodziev, la commissaire de l’exposition accessible gratuitement au Musée Rath jusqu’au 10 octobre. Cette fin d’été, la prestigieuse dépendance du Musée d’art et d’histoire (MAH) reçoit des œuvres grandioses exposées habituellement à l’intérieur du Palais des Nations. Un palais que Tatiana Valovaya a photographié au plus fort de la pandémie: des images en noir et blanc que l’on retrouve en partie dans la salle principale du Rath.