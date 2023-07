Terroir à Genève – Les trésors cachés des grandes cultures genevoises Blé, maïs, lentilles et pois chiches seront à l’honneur sur le stand Grandes cultures, ce week-end à Carouge. L’occasion de goûter, par exemple, une moutarde totalement genevoise. Emilien Ghidoni

Christophe Courtois (ici avec son fils Arnaud) dans un champ de blé qu’il exploite du côté de Versoix. Le maraîcher sera présent à Agri.Fête, au pavillon Grandes cultures. Nicolas Dupraz

À part les champs de blé à perte de vue, que connaissez-vous des grandes cultures genevoises? Vous seriez surpris de découvrir que les agriculteurs du canton font aussi pousser des lentilles, des pois chiches, de la moutarde et même du sarrasin. Ces pépites locales seront à découvrir ce week-end dans le pavillon Grandes cultures d’Agri.Fête, à Carouge. ­Mais gérer des grandes cultures, qu’est-ce que ça implique? Pour le savoir, mieux vaut demander aux professionnels…

«En plus des légumes, j’ai réussi à introduire quelques céréales et légumineuses.» Christophe Courtois, agriculteur à Sauverny

Au cœur de la campagne versoisienne, Christophe Courtois nous accueille sur son domaine à Sauverny. Cet agriculteur exploite 55 hectares, dont 48 dédiés aux grandes cultures. Bien sûr, le blé occupe la moitié de ces terres. Mais on y trouve aussi du maïs à polenta, des pois chiches et surtout des lentilles.

S’adapter au réchauffement

Pour écouler ce stock, Christophe Courtois a ouvert une petite boutique depuis les années 2000, où il vend la production de sa ferme et des exploitations voisines. Avec quelques produits d’appel comme les lentilles, les asperges ou les cerises, il est parvenu à se constituer une clientèle fidèle. «En plus des légumes, j’ai réussi à introduire quelques céréales et légumineuses. Mes lentilles se vendent bien, tout comme la farine de sarrasin.»

Ces produits de niche permettent aux agriculteurs d’attirer les clients à la ferme, contrairement au blé, qui passe par de longs circuits de transformation. «En plus, les lentilles résistent bien à la chaleur, souligne Christophe Courtois. Comme en 2022, cette année risque d’être sèche. Les légumineuses sont une des rares plantes à supporter cette météo.»

Christophe Courtois vend la production de sa ferme et des exploitations voisines en vente directe, dans une petite boutique ouverte dans les années 2000. NICOLAS DUPRAZ

À part pour les lentilles, le changement climatique reste une épine dans le pied de bon nombre de paysans. «Avec l’augmentation des températures, je dois arroser deux fois plus qu’il y a dix ans, se désole Christophe Courtois. C’est une sacrée charge en plus. Et bien sûr, c’est beaucoup plus épuisant d’accomplir tous les travaux de saison avec une telle chaleur.»

La baisse de la vente directe pèse aussi sur les finances des agriculteurs. Depuis la fin du confinement, les achats auprès du producteur ont chuté en dessous du niveau de 2019. «J’espère qu’avec cette Fête de l’agriculture et plus particulièrement grâce au stand Grandes cultures, on pourra transmettre aux Genevois l’importance de se fournir directement auprès du producteur.»

Attirer les Genevois

Et la branche a mis le paquet sur la promotion. «Notre but, c’est de montrer l’importance de céréales et autres plantations dans l’assiette des Genevois, de manière didactique. Le terme «grandes cultures» peut paraître un peu abstrait. Les visiteurs pourront donc déguster plusieurs produits issus des champs genevois», explique François Erard, directeur d’AgriGenève.

«Notre but, c’est de montrer l’importance de céréales et autres plantations dans l’assiette des Genevois.» François Erard, directeur d’AgriGenève

Les badauds vont donc s’essayer à la moutarde de Bernex, aux lentilles de Cartigny ou encore à la polenta de Presinge. «D’ordinaire, il est assez compliqué de convaincre les Genevois de venir faire leurs courses à la campagne, relève le directeur d’AgriGenève. Donc dans ce cas, on amène les produits directement en ville.»

Cette stratégie, de plus en plus d’organismes la mettent en place. Ainsi, l’Union maraîchère de Genève (UMG) a ouvert plusieurs magasins en ville. Les fermes urbaines connaissent aussi un renouveau: au Lignon comme à Budé, elles créent le maillon manquant entre ville et campagne. «Quand on sait que la nourriture représente moins de 10% du budget d’un ménage, ça vaut la peine d’aller chercher de la bonne qualité plutôt que de se rabattre sur les supermarchés de France voisine!» sourit François Erard.

