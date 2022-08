Chantiers routiers à Genève – Les travaux qui vont perturber et dévier la circulation en août Plusieurs maîtres d’ouvrage profitent de l’été pour des chantiers d’entretien ou de rénovation sur les routes du canton. OBO

Des travaux auront lieu dans la nuit du 8 au 9 et du 11 au 12 août sur la route des Jeunes, au niveau du stade. BASTIEN GALLAY

Durant l’été, plusieurs maîtres d’ouvrage profitent d’une circulation plus faible dans le canton pour mener à bien des chantiers. Au mois d’août, plusieurs chantiers vont créer des perturbations sur le réseau routier. Voici les principaux annoncés par le Canton.

Lancy: route des Jeunes

Durant les nuits du 8 au 9 puis du 11 au 12 août 2022 (deux nuits), une section de la route des Jeunes (à la hauteur du Stade de Genève) sera fermée entre 0 h 30 et 5 h, afin de mener des travaux d’entretien de la chaussée. Une déviation sera mise en place.

Meyrin: avenue de Mategnin / avenue A.-F.-Dubois

Du 8 au 12 août 2022, des travaux sur le réseau d’électricité entraîneront la fermeture de nuit (de 22 h 40 à 5 h 15) de l’avenue de Mategnin durant la première moitié de la semaine (avec le trafic dévié sur l’avenue A.-F.-Dubois), puis de l’avenue A.-F.-Dubois la seconde moitié (avec le trafic dévié sur l’avenue de Mategnin).

Cologny: route de Thonon

Du 8 au 10 août 2022, la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant entraînera la réduction des voies de circulation en journée (une voie conservée dans chaque sens). Des travaux auront lieu durant les nuits du 11 au 12 puis du 12 au 13 août 2022, pendant lesquelles la circulation sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation.

Versoix: route de Sauverny

Du 8 au 12 août 2022, la circulation des véhicules et des vélos sera interdite sur un tronçon de cette route et une déviation sera mise en place. Un arrêt TPG sera déplacé. Ces travaux conduiront à la réfection du revêtement bitumineux.

France / Veigy-Foncenex: route des Gravannes

Dès le 8 août 2022, durant quatre mois, la douane de Veigy à la route des Gravannes sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place. Des travaux de rénovation du réseau d’eau potable et de réfection de la chaussée (réalisation d’un trottoir et d’une voie partagée avec les cycles) seront menés côté français.

