Se déplacer à Genève – Les travaux perturbant la traversée du pont du Mont-Blanc sont terminés Le trafic est rétabli, avec deux semaines d’avance sur le calendrier annoncé. Lorraine Fasler

Le pont du Mont-Blanc, lundi 17 mai 2021. Keystone/Salvatore Di Nolfi

La nouvelle ravira automobilistes, motards, cyclistes et autres usagers de la route. D’autant plus que l’annonce coïncide avec la rentrée scolaire et pour certains, la reprise du travail. Avec deux semaines d’avance, le pont du Mont-Blanc, la rue de Chantepoulet et la rue du Mont-Blanc ont été restitués au trafic ce lundi matin, annonce un communiqué du Département de l’aménagement.

D’importants travaux ont été menés durant la trêve estivale, à commencer par l’étanchéité du pont, datant de 1970, remise à neuf, afin de protéger le tablier du pont et la charpente métallique. Sur la chaussée, un nouveau revêtement phonoabsorbant a été mis en place sur la totalité de l’axe menant à la gare, à savoir sur le pont du Mont-Blanc, la rue du Mont-Blanc et la rue de Chantepoulet.

Piste cyclable pérennisée

«Ce chantier a également permis le renouvellement d’une conduite d’eau potable et d’une batterie électrique par SIG, située au milieu du carrefour entre la rue et le pont du Mont-Blanc. La piste cyclable provisoire située du côté amont du pont a été pérennisée et sécurisée pour améliorer la qualité des déplacements à vélo. Seule la barrière n’a pas encore été livrée en raison de difficultés d’approvisionnement des matières premières. Des éléments provisoires ont été posés, en attendant la mise en place de la barrière définitive, prévue durant la semaine des vacances scolaires d’octobre», nous précise-t-on.

Les travaux, commencés le 31 mai dernier, devaient initialement s’étendre jusqu’au 12 septembre.

