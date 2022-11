France voisine – Les travaux du centre commercial de Saint-Genis sont stoppés Le Tribunal administratif de Lyon a rendu un verdict en faveur de la protection de dizaines d’espèces protégées. Alice Randegger

Le chantier du mégacentre commercial Open prévu à Saint-Genis est suspendu. Encore une fois. LUCIEN FORTUNATI

Le projet de centre commercial Open à Saint-Genis, dans l’Ain, à seulement quelques kilomètres de la frontière genevoise, connaît un nouveau revers. Le Tribunal administratif de Lyon a fait stopper les travaux – qui n’ont pas encore démarré – dans un arrêté du 2 novembre.

En cause? La protection de dizaines d’espèces protégées, allant de l’alouette lulu à la pipistrelle commune. Open devant s’élever sur un terrain agricole de 14 hectares, le chantier aurait pour conséquence la destruction de leur habitat. Or, la société IF Allondon, qui porte le projet, n’a pas demandé la dérogation nécessaire à une telle destruction.

Elle doit désormais faire une demande de dérogation «au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées». Les travaux dépendront de la réponse que leur adressera la préfète de l’Ain, Cécile Bigot-Dekeyzer. Pour obtenir le feu vert, les porteurs du projet devront démontrer que la construction du centre commercial présente un intérêt public supérieur à celui de la conservation des espèces protégées.

Pour rappel, la saga juridique autour d’Open a débuté en 2017. En plus d’un jeu de ping-pong entre Paris, Lyon et l’Ain, le Pôle métropolitain du Genevois et le Conseil d’État de Genève s’étaient opposés au projet. La nappe phréatique de l’Allondon, la santé du petit commerce et les inquiétudes autour du tourisme d’achat faisaient partie des arguments en défaveur d’Open.

