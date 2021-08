Handball – Les travaux d’Hercule du Petit Poucet chênois Le club de Sous-Moulin prépare son entrée en QHL, la ligue supérieure du hand helvétique. Avec un nouveau coach et l’envie de poursuivre sa progression. Pascal Bornand

Baptiste Malfondet et les handballeurs chênois sont prêts à renverser d’autres montagnes. DR

Historique, la promotion du CS Chênois Genève a frappé les esprits. C’était le 12 juin passé, à l’issue d’un match trépidant contre Wädenswil/Horgen. Un club romand qui intègre l’élite du championnat suisse, on n’avait encore jamais vu ça, sinon par dérogation, un privilège qui avait tourné au fiasco pour le club genevois, promu sur le tapis vert en 2006. Là, c’est sur le terrain, en retroussant ses manches, que le pensionnaire de Sous-Moulin a mérité cet honneur. Et c’est ainsi qu’il compte bien défendre son nouveau statut. «On a fêté l’événement comme il se doit, mais on est vite passé à autre chose. Dès le lendemain, on s’est mis au boulot. Le défi qui nous attend en Quickline Handball League (QHL, ex-LNA) est immense», confie Simon Aeschbacher.

«Le défi qui nous attend en Quickline Handball League est immense.» Simon Aeschbacher, manager de l’équipe de Chênois

Pour l’ancien président, devenu manager de l’équipe première, le calendrier de l’été n’est pas un oreiller de paresse. «Les vacances ont été courtes. L’entraînement a déjà repris et le premier match de la saison est programmé le 2 septembre à Aarau», indique-t-il. En priorité, avant même de renforcer l’effectif et de consolider les finances du club, il a fallu se mettre en quête d’un successeur à Baptiste Nicot, le coach sortant. Pas simple, quand le temps manque, de trouver l’oiseau rare. Opiniâtre, Chênois l’a déniché à Saragosse. Tour d’horizon des travaux d’Hercule d’un Petit Poucet qui ne recule devant rien.

Coach: au revoir, holà!

Bien sûr, Simon Aeschbacher aurait aimé poursuivre l’aventure avec le technicien français. «J’entretenais avec lui une excellente collaboration. Je le voyais bien faire chez nous une carrière «à la Patrice Canayer», le coach historique de Montpellier. L’annonce de son départ m’a un peu surpris, mais je l’ai accepté avec infiniment de reconnaissance et de compréhension. Depuis son arrivée, il y a six ans, Baptiste s’est énormément investi pour le club et l’académie. On lui doit beaucoup. Là, il avait besoin de souffler, de retrouver sa famille.»

Pour le remplacer, Chênois a jeté son dévolu sur Juan Basmalis Gomez, un ancien joueur d’Aragón et de Limoges, vainqueur de l’EHF Cup avec le club espagnol et international grec. Son expérience en tant qu’entraîneur (notamment en D3 à Saragosse) est moins grande, mais, comme le dit le dirigeant genevois, «on a peut-être l’art de détecter et de révéler de jeunes coaches, comme Baptiste».

Baptiste Nicot (à l’avant-plan) a fêté la promotion avec ses joueurs avant de tirer sa révérence en toute discrétion. DR

Équipe: cadors et jeune garde

Si Chênois a changé sa direction technique, il n’a pas voulu bouleverser le contingent de l’équipe. «On tenait à continuer l’aventure avec les mêmes joueurs», confie Simon Aeschbacher. De fait, seuls le vieux grognard Adrien Molinié et William Trindade, trop pris par leur engagement professionnel, se sont retirés. De même que l’arrière droit croate, Adnan Sivic. Pour les remplacer, le néo-promu a fait appel au jeune pivot d’Annecy Mathis Fromaget, un balèze de 1,99 m formé à Chambéry, et au demi-centre ukrainien Denys Isanchuk, chaudement recommandé par Eugeniu Andreev, l’ancien portier de Chênois. Un arrière droit en provenance de l’Est complétera un effectif dans lequel on retrouve les cadors de la promotion, comme le gardien Bastien Soullier ou le top scorer ukrainien Maxym Strelnikov, et la jeune garde du club, en pleine progression.

Défi: faire plus avec moins

Malgré un budget d’équipe doublé, le club de Sous-Moulin n’a pas pu faire de folies. Petit Poucet de la QHL, il sait qu’il devra se battre avec d’autres moyens pour rivaliser avec les grosses écuries alémaniques. «La plupart de nos neuf adversaires tournent avec un million au compteur, soit trois fois plus que nous. On a appris à faire plus avec moins, on compte sur notre recrutement et son bon rapport qualité-prix», note le manager chênois. Si la bataille pour la promotion a aguerri et boosté l’équipe, elle a aussi stimulé les partenaires du club. «Ils ont tous joué le jeu. Ils sont derrière nous, comme le sont les trois communes chênoises et la Ville de Genève. Cela dit, on est toujours à la recherche de nouveaux sponsors…»

Objectif: à deux vitesses

Pour gagner en visibilité et en crédibilité de ce côté-ci de la Sarine, le néo-promu misera sur la diffusion de certains de ses matches par la RTS. Il espère aussi rameuter le public à Sous-Moulin, dans une salle en sursis, qui ne remplira plus les nouvelles normes d’homologation édictées par la fédération suisse dès 2025. En attendant, son objectif premier est le maintien. «Mais pour être ambitieux, et c’est ce qui prime, il ne faut pas avoir qu’une vision à court terme. L’essentiel, pour moi, c’est que l’équipe et les joueurs continuent leur progression», nuance Simon Aeschbacher. En 2028, il se verrait bien en Coupe d’Europe!

Simon Aeschbacher, le manager de la première équipe, et Cassy Llorente, la présidente du club, espèrent bien vivre d’autres buts sous le maillot du CS Chênois Genève. DR

