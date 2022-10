Au bord du Rhône – Les travaux de transformation de Porteous vont commencer L'ancienne station d'épuration, squattée pendant quelque temps, va devenir un centre culturel et social.

Le chantier de transformation d’un premier espace du bâtiment de Porteous, au bord du Rhône à Vernier (GE), va commencer dans le courant du mois d’octobre. L’ancienne station d’épuration, qui avait été squattée, va devenir un centre culturel et social.

Le Tribunal administratif de première instance a constaté l’absence de recours contre l’autorisation de construire le 26 septembre, a annoncé mercredi l’association Porteous. Celle-ci travaille depuis plus d’un an avec un bureau d’architecte, le canton de Genève et la Ville de Vernier sur le projet de transformation du bâtiment, qui est inscrit au patrimoine.

Le chantier comportera un volet participatif au printemps prochain, lors d’ateliers de construction collectifs. Une permanence sera ouverte à tout le monde pour expérimenter différents usages possibles et réfléchir à la gouvernance et à la programmation du centre.

