Trafic ferroviaire – Les travaux au Lötschberg dureront jusqu’à fin janvier Le tunnel de base est en rénovation. Les travaux prévus vont durer près de 6 semaines de plus que ce qui avait été annoncé. L’ouvrage sera fermé à deux reprises.

Les trains voyageurs circuleront en majeure partie par le tunnel de base pendant les travaux de rénovation (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les travaux de rénovation au tunnel de base du Lötschberg se prolongent. Ils dureront jusqu’à la fin janvier, et non jusqu’à la mi-décembre comme annoncé en juillet. Le trafic se déroulera toutefois sans restriction durant la période de Noël et des sports d’hiver.

Les travaux principaux débuteront le 7 septembre pour rénover la zone endommagée par de l’eau dans le tube est du tunnel. L’Office fédéral des transports (OFT) a validé la demande d’approbation des plans, indique lundi la compagnie ferroviaire BLS.

Le tube est du tunnel sera fermé à deux reprises, du 7 septembre au 23 décembre, puis du 11 au 29 janvier pour les «travaux de finalisation».

Malgré les fermetures, la quasi-totalité des trains voyageurs circulera dans le tunnel de base du Lötschberg conformément à l’horaire. L’InterCity Brigue (VS)-Bâle circulera principalement sur la ligne de montagne, ce qui allongera la durée du trajet.

Bassin de décantation

Depuis février, le trafic ferroviaire a été perturbé à plusieurs reprises en raison d’infiltrations d’eau entre Ferden (VS) et St-Germain (VS). Dans la zone endommagée, le BLS a percé une galerie à côté du tube du tunnel et installé dans cet espace poral un bassin de décantation ayant une capacité de plus de 2000 mètres cubes.

Les eaux d’infiltration coulent dans ce bassin, le sable se dépose et les eaux nettoyées sont évacuées vers le portail de Rarogne. Le sable collecté est transporté hors du tunnel à bord de wagons, lors des travaux d’entretien réguliers dans le tunnel.

Avec ces travaux de rénovation, le BLS protège la zone de la fonte des neiges au printemps prochain et pourra éviter de futures infiltrations d’eau et de sable dans la partie ferroviaire du tunnel.

ATS/NXP