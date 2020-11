Santé – Les travailleurs pauvres pourront soigner leurs caries Dès ce lundi, les personnes à bas revenu auront accès aux soins dentaires. La Croix-Rouge genevoise ouvre une permanence aux Acacias. Laurence Bézaguet

La permanence dentaire de la Croix-Rouge Suisse pour les personnes précaires. Laurent Guiraud/ Tamedia

Nous vous avions annoncé ce projet en primeur dans la «Tribune de Genève» en juillet dernier: la Croix-Rouge genevoise (CRG) ouvre, ce lundi, une permanence dentaire en faveur des travailleurs pauvres. Une première suisse si l’on exclut les structures du Point d’eau de Genève et de Lausanne, qui soignent uniquement les sans-abri.

Afin d’assurer une efficacité et une visibilité maximales, la permanence prendra ses quartiers dans les locaux de la CRG, au rez-de-chaussée du 9, route des Acacias. Bien rentabilisé, l’espace – que nous avions pu découvrir cet été – se compose de deux postes de soins, d’un appareil de radiographie panoramique, d’un espace de stérilisation, d’un bureau, ainsi que d’une salle d’attente et d’une réception. «Grâce à un généreux donateur, nous disposons d’un matériel de dernière génération dans un cabinet moderne et entièrement équipé», apprécie Laura Magdalena, responsable du projet et directrice du développement stratégique à la Croix-Rouge genevoise.