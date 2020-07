Coronavirus – Les transports routiers critiquent les aides pour le rail Les transports routiers se sentent laissés-pour-compte par cette aide alors qu’ils ont aussi fortement contribué à l’approvisionnement pendant la crise.

La manne financière de 800 millions prévue par la Confédération pour aider les transports publics à faire face au coronavirus fait grincer des dents l’association suisse des transports routiers (Astag). Les mesures destinées à assurer la solvabilité des entreprises de transport public et de transport ferroviaire de marchandises ont été bien accueillies en consultation, sauf par l’UDC et le PLR.

La consultation était ouverte jusqu’à mercredi. Le projet du Conseil fédéral prévoit également une augmentation conséquente du plafond des crédits pour les CFF. Astag ne goûte pas au projet qui ne prévoit une aide que pour les transports publics. Pendant le semi-confinement, les camions et les bus ont assuré l’approvisionnement de la population. Le projet gouvernemental doit au moins contenir une clause de rigueur pour les entreprises de transport mises à mal par la pandémie.

Ce secteur ressent fortement la crise. Pourtant, la Confédération ne veut, «de manière absurde», soutenir que les entreprises de transport public et de fret ferroviaire, écrit Astag. Les transports routiers sont également d’importance systémique.

Trafic local

La conférence des directeurs cantonaux des transports publics demande une aide financière pour le transport local. Peu importe les sommes, la Confédération doit prendre en charge un tiers des pertes. Pour le Conseil fédéral, le transport local est l’affaire des communes.

Par ailleurs, les directeurs cantonaux estiment que le personnel des transports publics doit avoir accès aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Ils exigent une pratique unitaire pour toute la Suisse.

Opposition de l’UDC et du PLR

L’UDC et le PLR ont critiqué le projet. L’UDC accepte la décision du Parlement mais rejette une «aide financière précipitée» ainsi que les mesures prévues. L’étendue des pertes n’est pas encore connue, plaide également le PLR. Pour le parti, il est évident que les entreprises doivent couvrir les pertes grâce à leurs réserves.

Le Conseil fédéral a refusé les crédits pour le trafic régional parce que celui-ci n’est pas autorisé à faire des bénéfices. Cela doit être modifié, estime le PLR. En cas de bénéfice, ces entreprises pourraient créer du capital et couvrir les pertes. Ce ne serait alors plus au contribuable de les sauver.

Transport touristique

Pour le PDC, l’interdiction de bénéfice justifie l’aide fédérale. Le PS salue les mesures. Toutefois, le maintien du transport public doit être associé au maintien des places de travail.

Tout comme le PDC et les Verts, le parti à la rose regrette que les transports touristiques ne soient pas soutenus. Les téléphériques, bateaux et autres transports touristiques ont dû cesser toute activité durant deux mois et demi.

Les Verts critiquent le manque d’aide pour les transports longue distance. Si les trains doivent utiliser les revenus du transport longue distance, il leur manquera les moyens pour les innovations comme les trains de nuit.

