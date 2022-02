Mobilité et pandémie à Genève – Les transports publics vont revenir à la normale Les TPG et le Léman Express annoncent la prochaine reprise de leurs cadences ordinaires, réduites en raison des absences dues au Covid. Marc Moulin

Genève, 20 février 2020. Un train du Léman Express arrivant en gare de Lancy-Bachet. Photo: Laurent Guiraud/Tamedia Laurent Guiraud/Tamedia

Cheminots, wattmen ou conductrices de bus semblent émerger tous ensemble de leurs mouchoirs et de leurs tisanes en ce jeudi. Le Léman Express et les Transports publics genevois annoncent coup sur coup la prochaine reprise de leurs cadences normales. Celles-ci avaient été réduites, sur fond de diffusion massive du variant Omicron du Covid, en raison des nombreux cas de maladie recensés parmi les effectifs des TPG et des CFF.

«Les effectifs se regarnissent peu à peu», annoncent ces derniers. Le Léman Express pourra reprendre sa circulation ordinaire dès le mercredi 16 février. Cela équivaut à rétablir les lignes L2 et L4, qui étaient passées à la trappe le 10 janvier – une mesure prorogée à plusieurs reprises depuis lors.

Transports et Covid Les TPG réduisent leur offre de près de 5% Transports et Covid à Genève Les trains duplex volent au secours du Léman Express Les trains omnibus retrouveront ainsi une cadence au quart d’heure entre Coppet et Annemasse, et des connexions sans transbordement seront à nouveau assurées entre Annecy et Genève. Le coup de rabot avait été atténué par des arrêts exceptionnels des trains grandes lignes que sont les RegioExpress aux haltes urbaines situées entre Cornavin et Annemasse (Bachet, Champel ou Chêne-Bourg). Le Covid a accentué une pénurie de mécaniciens dont les CFF souffrent depuis le lancement du réseau transfrontalier et qui a des effets dans tout le pays. Les Transports publics genevois s’apprêtent de leur côté à un retour à la normale en deux étapes. Dès ce samedi, c’est l’horaire prévu en période de vacances scolaires qui s’appliquera, puis le retour aux cadences usuelles sera complet à la rentrée, le lundi 21 février. La régie avait effectué des coupes chirurgicales, visant les seules lignes de tramway et de trolleybus les jours de semaine, afin d’épargner le reste du réseau où les cadencements sont plus espacés. La baisse de l’offre équivalait à moins de 5% des prestations globales du transporteur. Les CFF recommandent de continuer à consulter les horaires en ligne, alors que le Léman Express peut aussi être sujet à des aléas sur ses branches françaises où officie le personnel de la SNCF. Ils rappellent que la réduction de l’offre visait à éviter des suppressions de trains de dernière minute en raison des annonces de maladie inopinées.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.