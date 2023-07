Orage dévastateur – Les trains vers Le Locle bloqués jusqu’au 7 août Les dégâts causés par les intempéries spectaculaires dans les Montagnes neuchâteloises pénalisent encore une partie du trafic ferroviaire.

La ligne ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle ne rouvrira pas avant le 7 août, annoncent les CFF, après le violent orage qui a frappé les Montagnes neuchâteloises lundi. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Si la ligne vers Neuchâtel a été rouverte mercredi, celles reliant La Chaux-de-Fonds au Locle (NE) et à Bienne (BE) ne le seront pas avant un certain délai. La Métropole horlogère demeure restreinte d’accès ferroviaires depuis la tempête de lundi.

Plus de 50 collaborateurs des CFF s’activent sur le terrain à la remise en état des lignes ferroviaires dans les meilleurs délais, a indiqué l’ancienne régie fédérale. Entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier (BE), une trentaine d’arbres est tombée sur les voies ainsi qu’un pylône de ligne haute tension appartenant à une entreprise tierce.

À la suite des intempéries qui se sont abattues sur La Chaux-de-Fonds, la Ville annule la manifestation de La Plage des Six Pompes ainsi que les festivités du 1er août. La décision a été prise avec l’accord des organisateurs, a indiqué la ville mercredi. Les artistes de la compagnie «La Contrebande» lors de leur spectacle à l’occasion de «La Plage des Six Pompes» en 2022 à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

De nombreux éléments de ligne de contact sont endommagés sur cette voie conduisant à Bienne, précise le communiqué. Les équipes de réparation travaillent à la remise en état depuis lundi après-midi. Les travaux sont conséquents et dureront selon les prévisions actuelles jusqu’à vendredi matin. Ce tronçon Chaux-de-Fonds-St-Imier devrait être réouvert samedi 29 juillet au matin, ont précisé les CFF.

Pas avant le 7 août

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, les dégâts sont aussi très importants: de nombreux mâts de ligne de contact ont été abîmés. Il faudra construire de nouveaux socles et poser de nouveaux mâts. Les travaux de remise en état dureront au moins jusqu’au 7 août, ont averti les CFF, soit dans presque deux semaines.

La gare de La Chaux-de-Fonds a subi quant à elle de nombreux dégâts aux installations électriques ainsi que sur certains bâtiments de service. Plusieurs haltes ont aussi été endommagées. Les travaux de remise en état sont en cours, signale encore le communiqué de l’ex-régie fédérale.

CJ peu affecté

Les trains resteront remplacés en outre par des bus ces prochaines semaines entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel (NE) ainsi qu’entre Le Locle et Les Brenets (NE), en raison de chute d’arbres là aussi, a fait savoir mardi la compagnie cantonale transN.

Enfin, la liaison des Chemins de fer du Jura (CJ) entre La Chaux-de-Fonds et Glovelier (JU) est celle qui a le moins souffert. Elle a été remise en service lundi à 19 h 00, après réparation de la ligne de contact abîmée à plusieurs endroits et enlèvement d’un morceau de tôle à la gare de l’Est à La Chaux-de-Fonds.

