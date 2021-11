Perturbations des CFF – Les trains sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport Un affaissement de voie s’est produit à Tolochenaz mardi soir. Tous les trains sont supprimés entre Lausanne et Genève. La perturbation va durer jusqu’à la fin du service. Sonia Imseng DÉVELOPPEMENT SUIT

Les passagers s’entassent dans les gares, comme ici à Lausanne. DR

Ce mardi soir, des perturbations ont lieu sur le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève aéroport. Tous les trains sont supprimés, à cause d’une panne située entre Morges et Allaman.

L’interruption a eu lieu à la hauteur de Tolochenaz à 17h10, suite à un affaissement en bordure de voie, selon un communiqué des CFF.

«Les trains Regioexpress effectuent la liaison entre Genève et Allaman et entre Lausanne et Morges. Un service de bus de remplacement est en cours de mise en place entre Morges et Allaman.»

La perturbation va durer jusqu’à la fin du service, précise également les CFF. «Des travaux sont en cours pour remettre en état les voies. Il est prévu qu’ils durent jusque dans la soirée. Des retards résiduels sont à prévoir également demain dans la matinée».

Les pendulaires s’entassent dans les gares, en attendant de trouver des solutions. Selon un témoignage, «Uber augmente ses prix à vue d’œil: en 10 minutes, on est passé de 60.- à 80.- pour Morges-Allaman».

