La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel – Les trains seront supprimés pendant huit mois Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel dès lundi jusqu’au 31 octobre, pour les besoins des travaux d’entretien de la ligne.

Afin d’éviter un report sur le trafic automobile, le canton de Neuchâtel, les CFF et les BLS ont décidé d’offrir un dédommagement aux clients. KEYSTONE

Les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel seront supprimés dès lundi et jusqu’au 31 octobre et remplacés par des bus. Les CFF effectuent des travaux d’entretien de la ligne qui demandent une interruption totale de la circulation, afin de maintenir le trafic ferroviaire jusqu’à l’ouverture de la ligne directe, à l’horizon 2035.

Les travaux d’assainissement doivent permettre «d’assurer l’exploitation de la ligne actuelle en toute sécurité, mais aussi de pérenniser les tronçons du futur RER neuchâtelois, entre Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche», ont indiqué les CFF.

Ce chantier, qui a débuté par des travaux nocturnes en août 2020, va s’étaler sur presque deux ans. Quelque six tunnels de la ligne seront assainis et deux d’entre eux le seront de façon pérenne car ils feront partie de la future ligne directe.

Afin d’éviter un report sur le trafic automobile, le canton de Neuchâtel, les CFF et les BLS ont décidé d’offrir un dédommagement aux clients. Le canton de Neuchâtel a déboursé un million de francs en ce sens. Des députés verts avaient demandé sans succès que le trajet soit gratuit pour les usagers durant les travaux.

La plus ancienne

Le montant du dédommagement varie entre 79 et 281 francs. Pour en bénéficier, les clients doivent voyager sur la ligne avec un abonnement annuel ou mensuel durant au moins quatre moins pendant la période de fermeture. Le dédommagement sera envoyé automatiquement, sauf aux détenteurs de l’abonnement général qui doivent déposer une demande en ligne.

La ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, qui date de 1860, est la plus ancienne du réseau suisse non encore renouvelée. Le coût total du futur RER est de plus de 1 milliard, dont 947 millions financés par la Confédération.

ATS