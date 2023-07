Risques d’orages en France voisine – «Mon train Genève-Lyon a été dévié sur Chambéry» Plusieurs liaisons TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté sont suspendues à cause des craintes d’orages violents. Un passager vaudois témoigne.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les lignes reliant Lyon à Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial, Macon, Ambérieux, Saint-Étienne sont interrompues. AFP

La SNCF a annoncé ce mardi interrompre plusieurs liaisons TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, alors que Météo-France a mis en garde contre la survenue d’orages «violents», voire «exceptionnels» dans la région.

Météo-France a placé 22 départements de l’est de la France en vigilance orange pour orages et canicule. Les intempéries pourraient s’accompagner «de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus» et de «fortes chutes de grêle», dont les grêlons pourraient atteindre plusieurs centimètres de diamètre.

Deuxième coup de malchance à Chambéry

En Auvergne-Rhône-Alpes, les lignes reliant Lyon à Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial, Macon, Ambérieu, Saint-Étienne et Roanne sont notamment concernées et sont interrompues depuis 14 h 30.

Les lignes Ambérieu-Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse-Macon et Bourge-en-Bresse-Saint-Amour devaient cesser de circuler dès 16 h. Un Vaudois en déplacement en France voisine en a fait les frais ce mardi après-midi. «J’ai pris le train peu après 13 h à Genève et je devais arriver à Lyon à 15 h 22, raconte-t-il. Vers 14 h, on nous a annoncé que la traversée d’Ambérieux était impossible à cause des orages, et le train a été dévié sur Chambéry.»

«J’ai fini par m’arranger avec un monsieur qui devait aussi se rendre à Lyon, et nous avons partagé un taxi.» Un Vaudois en déplacement à Lyon

Deuxième coup de malchance, le convoi n’a pas pu repartir de Chambéry en raison d’un accident de personne. Une solution alternative a alors été proposée aux nombreux passagers en rade, direction Valence. «Cela suffisait comme ça, donc j’ai cherché un loueur de voitures, mais ils étaient tous pris d’assaut, poursuit l’infortuné quinquagénaire. J’ai fini par m’arranger avec un monsieur qui devait aussi se rendre à Lyon, et nous avons partagé un taxi.»

En Bourgogne-Franche-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15 h. Même chose pour Dole-Vallorbe (VD), Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin. En Alsace, certaines lignes seront interrompues en fin d’après-midi.

AFP/PMO

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.