Transports publics genevois – Les TPG vont enfin mettre en service leur colossal dépôt Le site d’En Chardon, aux confins de Vernier et Meyrin, sera exploité dès le 24 août. Une seconde étape est fixée le 26 octobre. Marc Moulin

Un dépôt en bout de piste Sur le toit du futur site TPG d’En Chardon, photographié ici en mai 2018, lors de la célébration du terme des travaux de gros œuvre. Le site se trouve en bordure de la route de Meyrin, dans l’axe des aéronefs arrivant à Cointrin ou en décollant – une contrainte forte tant pour le chantier que pour l’exploitation du centre. Laurent Guiraud.

C’est un pas de géant pour les Transports publics genevois. Après deux reports, la régie publique mettra en service son centre d’En Chardon à partir du 24 août. La nouvelle a été annoncée mardi au personnel. Le bâtiment, géant semi-enterré de 80’000 mètres carrés pouvant abriter 70 trams et 130 bus ainsi que des ateliers de maintenance, est voué à devenir le plus important centre des TPG. Devançant le Bachet et la Jonction, il concernera la moitié du personnel.