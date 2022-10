Mobilité genevoise – Les TPG suppriment des bus aux heures de pointe La direction invoque un taux d’absentéisme trop élevé pour assurer toutes ses courses. Plusieurs lignes à forte fréquence seront impactées. Emilien Ghidoni

Des lignes à haute fréquence seront impactées, comme la ligne 2. ©Pierre Albouy

À la sortie des bureaux, les Genevois seront davantage serrés dans les bus. Dès le 31 octobre, les Transports publics genevois (TPG) réduiront leur offre aux heures de pointe. En cause? Un taux d’absentéisme plus important que prévu parmi leurs employés. Les lignes 2, 3, 6, 8 ou encore 9 seront notamment impactées.

Selon la direction des TPG, l’absentéisme «implique actuellement l’annulation aléatoire au cas par cas de courses pour des raisons opérationnelles. Ce mode opératoire ne peut toutefois être appliqué que temporairement, en raison de l’incertitude qu’il génère pour la clientèle». Dans son communiqué, elle ajoute: «Dans ces conditions, les TPG ont décidé de l’ajustement annoncé ce jour.» Elle assure que les suppressions ne représenteront que 3% de leur offre usuelle.

Cela fait plusieurs semaines que les usagers des transports publics sont excédés par ces annulations surprises. Nadine*, jeune maman genevoise, constate par exemple que le bus 22 qu’elle prend tous les jours à 17h20 est systématiquement supprimé depuis un mois. «C’est n’importe quoi. Cette ligne n’est plus fiable et à cause de ces annulations, j’arrive tout le temps en retard au parascolaire pour chercher mon fils.»

Cause non établie

Selon la direction des TPG, les raisons de cet absentéisme ne sont pas claires. Après plusieurs analyses, «aucune cause unique ou évidente n’est ressortie». Une entreprise de conseil externe a été mandatée pour mieux comprendre le problème. Les transports publics zurichois connaîtraient le même problème, selon le communiqué.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.