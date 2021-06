Photovoltaïque – Les TPG se branchent un peu plus sur le soleil Les SIG ont installé 3000 panneaux solaires sur le toit du nouveau centre de maintenance de l’opérateur de transports publics. Marc Moulin

L’installation est en service depuis le mois d’avril au dépôt TPG d’En Chardon. TPG/PIERRE ALBOUY

L’écologie ne vient pas immédiatement à l’esprit quand on se trouve au milieu d’un parking conçu pour 232 voitures et que des avions vrombissent sans cesse en décollant à proximité. C’est pourtant bien ce concept qui a été célébré lundi sur le toit du centre de maintenance des TPG à En Chardon (Vernier).

Motif des réjouissances: l’inauguration d’une centrale solaire au sommet de l’énorme garage et atelier, bâti pour quelque 200 trams et bus le long de la route de Meyrin, juste dans l’axe de la piste de Cointrin. Pour 2,3 millions de francs, les SIG y ont installé et exploitent 3000 panneaux, couvrant 5000 mètres carrés, dont les TPG s’engagent à utiliser le courant pour vingt-cinq ans.