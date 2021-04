Enquête interne – Les TPG réorganisent leurs Ressources humaines La responsable du département quitte l’entreprise et des médiations sont prévues dans les unités de Marketing, ventes et communication. Comm/A.R. DÉVELOPPEMENT SUIT

Suite à la remise d’une enquête interne et indépendante, le conseil d’administration et la direction générale des Transports publics genevois (TPG) ont pris des mesures ce lundi, annonce un communiqué de presse. Le directeur général Denis Berdoz prend la direction par intérim des Ressources humaines et des médiations sont prévues dans les unités concernées de Marketing, ventes et communication.

En novembre 2020, des collaborateurs des TPG avaient alerté l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt). L’entreprise avait alors diligenté une enquête de Me Christine Sattiva Spring, avocate spécialiste FSA en droit du travail.

De janvier à mars 2021, l’enquêtrice a auditionné tout le personnel des entités concernées, soit les Ressources humaines (RH) et trois unités de Marketing, ventes et communication (MVC). Suite à son rapport et ses recommandations, la direction générale des TPG a décidé de réorganiser les RH. Une réflexion, menée avec plusieurs cadres, précédera le renouvellement de la direction de ce département. Son ancienne responsable, suspendue à la fin 2020, a, elle, décidé de quitter l’entreprise.

Le directeur des unités de Marketing, ventes et communication reste, lui, en poste. Des médiations externes sont prévues, afin de régler des problèmes interpersonnels au sein de ses équipes.

L’enquêtrice a également relevé des possibilités d’amélioration des règles de bienséance, de la gestion des absences et de l’application des horaires ainsi que de la procédure de gestion des conflits en place.

