Transports publics genevois – Les TPG renouent avec leur offre complète Les absences liées au Covid avaient forcé la régie à réduire ses prestations de 8% le 10 novembre. Les cadences reprennent à plein régime dès ce samedi. Marc Moulin

Les Transports publics genevois reprendront leurs fréquences normales dès le 5 décembre. LUCIEN FORTUNATI

La nouvelle réjouira ceux des passagers qui ont pesté dans la bise en poireautant à un arrêt de bus. Après avoir réduit leurs prestations de 8% dès le 10 novembre, les TPG renoueront avec leurs fréquences normales dès ce samedi 5 décembre, annoncent-ils mardi. Une reprise que permet la stabilisation des absences dues à des maladies ou mises en quarantaine.

Le retour de l’horaire normal surviendra une semaine exactement après la réouverture de l’ensemble des arcades. La reprise de la vie commerciale devrait logiquement accroître la fréquentation des bus et des trams, qui s’est passablement allégée durant le second semi-confinement. Ainsi, la semaine dernière, les TPG observaient une affluence se situant à un peu plus de la moitié de la norme (54% des charges relevées durant la semaine équivalente en 2019). Au plus fort de la première vague, la fréquentation s’était davantage contractée (84% des passagers usuels manquaient à l’appel en avril).