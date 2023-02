Mobilité transfrontalière – Les TPG réduisent leurs fréquences dans le Pays de Gex Les lignes F, 66 et 68 seront impactées dès le 27 février. Le sous-traitant français de la régie genevoise qui les assure manque de personnel. Fabrice Breithaupt

La régie aindinoise RDTA, qui gère ces lignes pour le compte des TPG, fait face à un taux d’absentéisme important et à des difficultés de recrutement. TPG

Aller et venir entre Genève et le Pays de Gex va être moins aisé. Les lignes de bus F, 66 et 68 vont voir leurs horaires et leurs fréquences modifiés dès la semaine prochaine. C’est ce qu’annoncent les Transports publics genevois (TPG) dans un communiqué diffusé jeudi.



Dès lundi prochain, 27 février, les horaires des lignes transfrontalières F (entre Genève- gare Cornavin et Gex L’Aiglette), 66 (Genève-Aéroport, terminal - Thoiry-Centre commercial) et 68 (Vernier-Blandonnet - Thoiry-Centre commercial) seront «adaptés, avec une légère diminution des fréquences aux heures de pointe», indique la régie genevoise. Cette modification des horaires s’appliquera du lundi au vendredi sur les lignes F et 66, et le samedi après-midi sur les lignes 66 et 68, détaille-t-elle.

Éviter la suppression ponctuelle de certaines courses

Les TPG justifient cet «ajustement» par les problèmes structurels que rencontre la Régie départementale des transports de l’Ain (RDTA), le sous-traitant français de la régie genevoise qui assure ces lignes depuis plusieurs années. Or, celui-ci fait face depuis plusieurs semaines «à un taux d’absentéisme important et à des difficultés de recrutement», expliquent les TPG.



«Cet ajustement est mis en place afin d’éviter la suppression ponctuelle de certaines courses, rendant l’organisation des voyageurs plus aléatoire», ajoutent les TPG.



Rappelons que ces lignes ont déjà subi des perturbations récemment, en raison d’un mouvement de grève national en France.



