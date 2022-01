Transports et Covid – Les TPG réduisent leur offre de près de 5% L’absentéisme perdure dans la régie. Trams et trolleybus passeront un peu moins souvent dès lundi prochain. Marc Moulin

Le tram 12 circulera toutes les six minutes au lieu de cinq entre Moillesulaz et le Bachet. LUCIEN FORTUNATI

On la sentait venir. Dix jours après le Léman Express, les TPG annoncent ce lundi qu’ils devront à leur tour réduire leur voilure à cause de la vague Omicron. Avec un absentéisme qui se maintient depuis plus d’une semaine à haut niveau (il était de 16% ce lundi matin), la régie annonce à son tour une baisse des prestations.

Transports et épidémie Contre variants et flambée, le réseau TPG tient bon Transports et Covid à Genève Les trains duplex volent au secours du Léman Express Le choix est fait de réduire les fréquences de passages là où elles sont les plus fortes, afin de pénaliser le moins possible la clientèle. Dès lundi prochain 24 janvier et jusqu’au vendredi précédent les vacances scolaires de février (le 11), où un horaire de toute façon allégé prendra le relais, les cadences seront un peu moins fortes sur les lignes de tramway et de trolleybus, du lundi au vendredi.

À titre d’exemple, le tram 12 circulera toutes les 6 minutes au lieu de 5 entre Moillesulaz et le Bachet. Le trolleybus 3 renoncera à deux courses sur la période de pointe du matin (entre 7 h et 9 h). Les bus urbains et régionaux, eux, ne changent pas de rythme. La mesure correspond à une baisse des prestations inférieure à 5%, indique l’opérateur.

Jusqu’ici, la régie avait «bouché les trous» de son planning en misant sur diverses mesures: rappel de personnel en congé, report de formations continues ou mise au volant du personnel de contrôle. Mais cela ne s’avère pas tenable dans le temps. Actuellement, la fréquentation du réseau correspond à un peu moins de 80% de ce qu’elle était avant la pandémie.

Les TPG recommandent de consulter les horaires en ligne avant de se déplacer. Le port du masque reste obligatoire à bord; l’hygiène des mains et la préférence pour les titres de transport numériques sont toujours recommandées.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.