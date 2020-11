Horaire annuel 2021 – Les TPG mettent au rancart leur bus autonome de Meyrin La régie dévoile les retouches au réseau prévues dès le 13 décembre sur fond de crise sanitaire. Terminus provisoire du tram 14 à Confignon. Marc Moulin

Le véhicule autonome des TPG photographié à Meyrin lors de son inauguration le 17 septembre 2018. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

C’est un test qui prend fin. Meyrin ne reverra pas circuler le petit bus autonome qui assurait depuis l’été 2018 une boucle entre le village et la gare sur 2,1 km, sans pilote mais avec un steward. Les TPG l’annoncent ce lundi: le service expérimental, suspendu pour cause de crise sanitaire, ne reprendra pas avec le nouvel horaire annuel dont les contours sont dévoilés.

Outre le Covid, ce sont des ralentisseurs que la Commune prévoit sur ce parcours qui mettent à mal la ligne XA (c’était son sigle), dont la concession fédérale arrivera à échéance en janvier sans qu’une prolongation soit requise. Les TPG se concentreront sur une autre expérimentation de bus autonome, dans le site hospitalier de Belle-Idée, où un service sur mesure est testé depuis l’été avec l’Université de Genève dans le cadre d’un projet européen.

Un tram qui se fait attendre

Le grand changement qui aurait dû marquer le nouvel horaire attendra le début de l’été. L’extension du tram 14 sur 2,3 km et quatre nouveaux arrêts à Bernex a pris du retard ce printemps avec la pause sanitaire des chantiers. On le savait depuis lors: d’autres grands projets d’infrastructure ont vu leur mise en service reportée à cause de ce contretemps.

Au lieu d’être allongée, la ligne 14 sera provisoirement abrégée, avec un terminus temporaire à Confignon-Croisée, ce qui permettra d’aménager la jointure entre la ligne actuelle et son extension. Dans le même temps, le réseau de bus du secteur est réorganisé, les lignes circulaires 47 et 48 prenant le relais du bus 42 entre les croisées de Lully et Confignon.

Réduction de 8% maintenue

D’autres retouches affectent des lignes secondaires, en particulier sur la rive droite. La ligne 71 offrira à Bourdigny une connexion directe avec la gare de Satigny. La desserte des zones industrielles du Bois-de-Bay et Mouille-Galand est réorganisée. On renforce les lignes 50 (Versoix-Aéroport) et 53 (Vernier-Colovrex). Les cadences augmentent sur trois lignes transfrontalières: F (Gex-Cornavin), 66 (Thoiry-Aéroport) et 62 (Bachet-Collonges-sous-Salève).

Contraints au début du mois de réduire de 8% leurs prestations à cause des absences liées au Covid, les TPG maintiennent par ailleurs cet état de fait jusqu’à nouvel avis.