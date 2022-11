Transports genevois – Les TPG commandent 119 bus électriques HESS et Hitachi Energy fourniront les véhicules et les infrastructures acquis pour accélérer la transition énergétique de l’entreprise. Marc Bretton

Un exemple de nouveau bus électrique sur une ligne fictive. Sa couleur exacte n’est pas encore connue. DR

La mue électrique des Transports publics genevois se poursuit. «À l’issue d’un appel d’offres ouvert à l’international lancé le 24 mars 2022, les TPG ont fait le choix de confier au fabricant suisse HESS, soit l’entreprise Carrosserie Hess AG et son partenaire Hitachi Energy, la construction de leurs autobus électriques (e-bus) et des infrastructures nécessaires, indique l’entreprise. Cette décision d’adjudication a été communiquée en début de semaine aux différentes entreprises concernées. Elle peut encore faire l’objet d’un recours.»



Concrètement, 65 autobus électriques articulés et 54 autobus électriques doubles articulés seront progressivement insérés dans la flotte genevoise. Les infrastructures nécessaires à l’exploitation de cette flotte sur six lignes du réseau et aux dépôts seront produites par Hitachi Energy sur son site de Genève. «Conformément à notre stratégie d’entreprise Cap 2030, nous visons à cet horizon l’exploitation d’une flotte 100% électrique, basée sur une énergie renouvelable», souligne le directeur général Denis Berdoz.

«Conformément à notre stratégie d’entreprise Cap 2030, nous visons à cet horizon l’exploitation d’une flotte 100% électrique, basée sur une énergie renouvelable.» Denis Berdoz, directeur général des TPG

L’acquisition des bus électrique est une des dépenses prévues par Cap 2030. Pour soutenir les TPG, le parlement cantonal acceptait en octobre un crédit de 350 millions, somme permettant – expliquait le projet de loi ad hoc – de renouveler la flotte de l’entreprise de transports et l’achat progressif de 56 tramways (6,3 millions pièce), 19 trolleybus (1,2 million pièce), 30 bus électriques solos (700’000 fr. pièce), 207 bus électriques articulés (1,1 million pièce) et 48 bus électriques doubles articulés à 1,6 million chacun.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.