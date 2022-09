Tourisme à Genève – Les tours surprises arrivent dans le canton Une agence de voyages en ligne valaisanne étend son offre jusqu’à l’autre bout du Léman. Pour les touristes, ou les Genevois curieux. Sophie Simon

Les étapes de la tournée genevoise doivent rester un mystère jusqu’au dernier moment… LUCIEN FORTUNATI

«Des Valaisans qui nous montrent notre ville, c’est un comble», s’esclaffe une des participantes au nouveau tour surprise de Genève organisé par Travelise, une agence de voyages en ligne basée à Sion. Rendez-vous est donné à 10 h au départ de la gare Cornavin, où attendra un minibus avec chauffeur. Retour à 20 h 30.

C’est à peu près les seules informations dont disposent les cobayes du jour, journalistes et influenceurs, qui ont accepté de se faire balader dans le canton plus ou moins les yeux fermés. Les étapes de la journée ne se révèlent qu’au fur et à mesure de la journée par le biais d’une application mobile, avec un compte à rebours avant chaque nouvelle information qui contribue beaucoup au suspense.

Pour ne pas «divulgâcher» le contenu du programme, nous ne dévoilerons ni les lieux ni les activités testées. Avertissement: il ne faut pas s’attendre à de l’insolite pur, pas de rafting ou de saut en parapente. Les étapes choisies restent relativement emblématiques et classiques, sans être ennuyeuses pour autant car on peut les redécouvrir sous un angle nouveau.

L’atout humain

La grande valeur ajoutée du tour réside probablement plutôt dans le casting des intervenants: partout où nous allons, nous sommes accueillis par des personnages, des passionnés, dont le plaisir à échanger est contagieux. Ces rencontres sont au cœur du concept. Sans être un tour culinaire, la formule testée tourne beaucoup autour des plaisirs du palais, mais pas que.

«Depuis le Covid, plein de clients adorent voyager en Suisse, remarque la cofondatrice de Travelise, Morgane Pfefferlé, qui figure dans les 100 personnalités qui font la Suisse romande selon Le Temps. Avant le Covid, ça ne prenait pas.» Elle espère que son offre pousse les gens à voyager plus proche de chez eux. «C’est un tour validé par Genève Tourisme, ce n’est pas un produit d’entreprise privée qu’on propose dans notre coin.»

«Certains clients ont essayé de cracker des infos en appelant tous les hôtels du coin.» Morgane Pfefferlé, cofondatrice de Travelise.

En fonction de leur caractère, les clients supportent plus ou moins bien le lâcher prise que suppose un tour à l’aveugle. «Certains clients ont essayé de cracker des infos en appelant tous les hôtels du coin… Du coup maintenant on donne un faux nom pour la réservation!»

Tours à gagner

Morgane Pfefferlé affirme ne pas travailler avec un système de commissions. «C’est ça qui fait le tourisme de masse, or on ne veut pas fatiguer nos prestataires. Par conséquent, c’est notre marge qui varie.» Les tours des cantons coûtent chacun 195 francs par personne (repas et transports inclus) pour la journée entière, sans nuitée. Mais les tours peuvent être construits sur mesure, notamment pour les sorties d’entreprise.

Reste à savoir si le produit proposé au grand public sera de la même qualité que celui expérimenté par les journalistes lors de la journée de présentation.

Travelise propose aux lecteurs de la Tribune de Genève deux bons pour une journée surprise. Écrivez un message à surprise@travelise.ch avant lundi 12 septembre avec votre meilleur souvenir à Genève.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.