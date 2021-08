Les produits bios 1/5 – Les tournesols bios de la Ferme du Monniati De la graine à la bouteille, Quentin Tanner et Grégoire Stoky produisent une huile de tournesol sans herbicides ni engrais chimiques. Léa Frischknecht

Quentin Tanner au milieu de ses tournesols. Entre le moment de semer les fleurs et la mise en bouteille de l’huile, il s’écoule environ un an. MAGALI GIRARDIN

Le bio a la cote. Sur fond de changement climatique et de crise de la biodiversité, les consommateurs se tournent vers des produits qui respectent mieux l’environnement. Du coup, de plus en plus d’agriculteurs s’y mettent. Par conviction écologique, pour les débouchés plus intéressants, ou les deux. Mais qu’est-ce qui fait qu’un produit peut obtenir le label bio? Notre série qui démarre ce lundi vous explique quelles sont les méthodes de production, les contraintes, les avantages ou les inconvénients. On commence avec une denrée de consommation courante, l’huile de tournesol.