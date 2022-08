Marché du luxe – Les touristes américains font leur grand retour à Genève Le tourisme est l’un des secteurs qui ont le plus souffert de la pandémie. Après une année 2020 catastrophique et un été 2021 qui marquait un retour à la normale, qu’en est-il pour la saison 2022. Alessia Merulla

Les touristes américains et des Pays du Golfe ont de nouveau confiance dans les voyages en Europe pour les loisirs et le travail. LAURENT GUIRAUD

«Oh look, how cute!» Les chocolats suisses, dans leurs jolis emballages faits de montagnes et de vaches, font toujours leur effet auprès des touristes. Genève ne fait pas exception. Mais à la rue du Rhône, ce ne sont pas que des confiseries que les vacanciers recherchent.