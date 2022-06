Mon animal et moi – Les tortues d’Isabelle Moncada hibernent dans son frigo Depuis vingt-cinq ans, la journaliste et productrice TV s’occupe avec passion, fascination et affection de «Cystite», «Otite» et leur descendance. Saskia Galitch

Isabelle Moncada et «Cystite», la reine-mère qui la fascine et l’émeut. TAMEDIA/Yvain Genevay

Dans le jardin d’Isabelle Moncada, un îlot de verdure édénique et non domestiqué situé quelque part dans Genève, il y a des arbres, des fleurs, des fauvettes, un hérisson, deux chats. Et dix tortues! Car oui, Cystite et Otite, que son fils a reçues «grosses comme des noix», il y a vingt-cinq ans, ont grandi et fait des petits.