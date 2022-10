La piscine du Grand-Lancy. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Genève, 6 octobre

Depuis de nombreuses années, nous citoyens et citoyennes étions mobilisés afin de sensibiliser nos autorités pour que des installations permettant la natation, ouvertes seulement cinq mois par année, puissent être utilisées toute l’année, comme c’est le cas en Suisse alémanique, en France et ailleurs.

La Commune de Lancy – à qui il faut rendre hommage – a accepté que l’on puisse nager à ciel ouvert avec une température adéquate et un système permettant de sauvegarder celle-ci la nuit. Système qui évite la construction d’une piscine couverte et par là des millions d’investissement.

Mais voilà que profitant des circonstances, les Torquemada de l’écologie ont décidé que cette piscine serait ouverte uniquement quatre jours par semaine, avec un horaire réduit et une température limitée à 20° C. Il va sans dire que les fortunés qui possèdent des maisons avec piscines chauffées sont épargnés: on ne les obligera pas à nager à 20° C, ni à fermer leurs jacuzzis.

Par contre, en compensation de l’effort demandé à celles et ceux qui doivent limiter la température dans leur appartement à 18 ou 20° C, on offre une température de bassin glacée. En quelque sorte, on pénalise celles et ceux qui acceptent de faire un effort dans leur logement et dans leur lieu de travail. Drôle d’application du principe d’égalité. Et aux nageurs qui se plaignent, on propose de s’acheter une combinaison à 400 fr. pièce. Dans un article publié par le «British Journal of Sports Medecine», il était relevé que l’activité physique est la meilleure des préventions contre bien des maladies.

L’OMS préconise d’ailleurs pour les adultes une activité d’endurance d’intensité modérée, parmi lesquelles la natation, qui arrive en tête avec une baisse du risque de mortalité de –27% pour trois exercices hebdomadaires.

Rappelons que cette discipline noble et peu coûteuse permet à de nombreuses personnes, notamment d’un certain âge, de garder des liens sociaux et de rester en forme, évitant au passage des coûts astronomiques de santé. Et pour qui l’aurait oublié: c’est en résolvant les inégalités qu’on trouvera des solutions à la crise écologique, pas en prenant des mesures inégalitaires qui défavorisent d’abord les classes populaires!

Alberto Velasco, député socialiste au Grand Conseil

